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1 час назад

Рота теробороны ВСУ в полном составе покинула свои позиции в ДНР

ТК «Звезда»иещё 1

На фоне значительных потерь в рядах вооруженных сил Украины нарастают случаи дезертирства, заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, рота территориальной обороны ВСУ в полном составе оставила свои позиции в ДНР, исчезнув в неизвестном направлении.

«Стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции», - сказал он.

Несколькими днями ранее в российском оборонном ведомстве рассказали о драке с командирами в националистическом батальоне «Кракен». Впоследствии стычка переросла в перестрелку, погибли шесть боевиков.

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