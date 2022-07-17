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33 минуты назад

Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО HIMARS

Lenta.ru

Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) американского производства, которые использовались украинскими военнослужащими. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что российским военным удалось ликвидировать цель с помощью высокоточного оружия наземного базирования. Удар высокоточными ракетами был совершен под Красноармейском Донецкой народной республике (ДНР).

Стало известно об американской РСЗО HIMARS в распоряжении армии РФ

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны и Воздушно-космические силы сбили один самолет Су-25 и вертолет Ми-17 Вооруженных сил Украины в Харьковской области и в районе Славянска.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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