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43 минуты назад

Российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon

RT на русском

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.

Войска РФ уничтожили склад хранения противокорабельных ракет Harpoon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.

Армия,Минобороны России,НАТО,
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