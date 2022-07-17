Войска РФ уничтожили склад хранения противокорабельных ракет Harpoon

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.