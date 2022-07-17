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1 час назад

В НИТИ впервые показали часть реактора атомной подлодки

ТК «Звезда»

Часть реактора одной из российских атомных подводных лодок показали в Научно-исследовательском технологическом институте имени А.П. Александрова (НИТИ). Раз в 5-6 лет здесь извлекают составные части энергетических установок АПЛ, чтобы в дальнейшем провести их исследование. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник отделения комплекса экспериментальных энергетических реакторов НИТИ Константин Моисеев.

В НИТИ впервые показали часть реактора атомной подлодки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы производим извлечение из реактора его отдельных составных частей, чтобы в дальнейшем провести их исследование. Это происходит раз в пять-шесть лет, не чаще», - объяснил Моисеев.

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