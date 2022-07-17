В НИТИ впервые показали часть реактора атомной подлодки

Часть реактора одной из российских атомных подводных лодок показали в Научно-исследовательском технологическом институте имени А.П. Александрова (НИТИ). Раз в 5-6 лет здесь извлекают составные части энергетических установок АПЛ, чтобы в дальнейшем провести их исследование. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник отделения комплекса экспериментальных энергетических реакторов НИТИ Константин Моисеев.