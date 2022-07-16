«Терминаторы» у линии фронта. ВС России стягивают военную технику под Северск

Российская армия перебрасывает «все больше современной техники» к линии фронта в Донбассе, сообщает корреспондент РИА «Новости». Туда, в частности, идут боевые машины поддержки танков «Терминаторы», которые американские военные называют «секретным оружием». ВС РФ тем временем практически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую в направлении Северска, за двое суток ликвидированы более 600 ее бойцов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Вооруженные силы России стягивают современную технику к линии фронта в Донбассе, передает РИА "Новости". Корреспондент агентства заметил боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которая двигалась в сторону фронта под Северском.

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Российская армия начала применять БМПТ "Терминатор-2" на Украине в середине мая. Машина обладает 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и ПТУР, запускаемой через ствол. Достоинства "Терминатора" были продемонстрированы в ходе военной кампании в Сирии, где он проявил себя как универсальное средство борьбы с расчетами РПГ и ПТРК в городе.

В США ранее называли "Терминаторы" "секретным оружием" России на Украине, так как машина буквально "следует по пятам" за Т-72 и Т-90 затрудняет передвижение пехоты противника массированным огнем. Пока БМПТ отвлекает внимание солдат на себя, танки могут продвигаться вперед и прорывать оборонительные рубежи.

"Действия, а не предупреждения"

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил лишить Киев возможности наносить удары по жителям Донбасса и других регионов, нарастив действия группировок на всех операционных направлениях.

"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными Силами боевых задач", - сообщили также в Минобороны.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас призвал предпринять жесткие ответные действия на обстрелы территории России со стороны Украины.

"Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предупредил о "принципе бумеранга".

"Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно", - сказал он.

США, по его словам, "в своем желании продолжать войну до последнего украинца" делают заложниками Европу, которой эти "подарки" могут вернуться.

Уничтожение бригады ВСУ

Как сообщили в Минобороны, за последние двое суток были убиты более 600 украинских военных из состава 115-й бригады ВСУ, действовавшей в направлении Северска.

"В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские силы также уничтожили четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области. Ликвидирован склад боеприпасов в районе Константиновки.

Истребительной авиацией ВКС в воздушном бою уничтожены два МиГ-29 в Николаевской области и Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Сбиты вертолеты Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР.