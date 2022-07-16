Украина допустила применение РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий во время телемарафона заявил, что Украина может использовать РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, в этом случае целью РСЗО могут стать материалы, боеприпасы и скопление военной техники.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что чем дальнобойнее станут поставляемые Украине Западом вооружения, тем дальше РФ начнет отодвигать от своей территории линию угрозы.

До этого глава РФ Владимир Путин заявлял, что если дальность переданных США Киеву ракет позволит поразить территорию РФ, то Россия нанесет удар "по тем объектам, по которым пока не наносит".

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявлял, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности В Крыму сообщили, что воссоединение юга Украины с РФ уже предрешено.