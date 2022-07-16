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14 минут назад

В Минобороны Украины допустили применение РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму

Газета.Ru

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий во время телемарафона заявил, что Украина может использовать РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украина допустила применение РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в этом случае целью РСЗО могут стать материалы, боеприпасы и скопление военной техники.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что чем дальнобойнее станут поставляемые Украине Западом вооружения, тем дальше РФ начнет отодвигать от своей территории линию угрозы.

До этого глава РФ Владимир Путин заявлял, что если дальность переданных США Киеву ракет позволит поразить территорию РФ, то Россия нанесет удар "по тем объектам, по которым пока не наносит".

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Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявлял, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности В Крыму сообщили, что воссоединение юга Украины с РФ уже предрешено.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Армия,Федор Вениславский,Вадим Скибицкий,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Верховная Рада,
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