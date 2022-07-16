В США описали последствия удара российским «Сарматом» по Нью-Йорку

Взрыв термоядерной боеголовки в Нью-Йорке приведет к чудовищным разрушениям в мегаполисе. Об этом пишет издание Popular Mechanics.
Авторы журнала, описывая последствия гипотетического удара российской ракетой «Сармат» по Нью-Йорку, констатируют, что в ходе возможной атаки погибнет 62,4 млн американцев.
«Нью-Йорк и его окрестности будут разорваны на куски не менее чем 12 российскими термоядерными зарядами, причем удары будут нацелены на здания федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты», — описывают сценарий авторы статьи.
Манхэттен исчезнет, ударные волны от взрывов охватят 40% территории Нью-Йорка, они будут мощными настолько, что сотрут с лица земли даже здания из бетона.
Невидимые радиоактивные осадки убьют до 95% людей, убеждены журналисты. «Это будет худший день в истории человечества», потому что в случае ядерной атаки на город погибнут почти все. Оставшиеся выжившие будут завидовать умершим, делают печальный вывод авторы издания.