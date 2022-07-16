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30 минут назад

Российскую военную технику начали стягивать к линии фронта в Донбассе

Lenta.ru

Российские военные начали стягивать современную технику к линии фронта в Донбассе. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили корреспонденты РИА Новости.

По данным агентства, в указанный район направляется все больше современных боевых машин Вооруженных сил России (ВС РФ). В частности, журналисты заметили боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая двигалась в сторону фронта под Северском.

Ранее 16 июля министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить действия Вооруженных сил страны по всем направлениям на Украине. По его словам, это необходимо, чтобы исключить массированные ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донбассе и других регионах.

Минобороны заявило об уничтожении бригады ВСУ из 600 человек

В начале июля Минобороны впервые показало видео с БМПТ «Терминатор», которые задействованы в российской спецоперации на Украине. В мае военный корреспондент Александр Коц сообщил, что данные машины были замечены на территории Донбасса.

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