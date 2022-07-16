Стало известно об уничтожении двух МиГ-29 на Украине

Российские истребители уничтожили два украинских МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях и один украинский Су-25 в районе Северска. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

Фото: ТАСС ТАСС

«В воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска», - заявил Конашенков.

Представитель военного ведомства также рассказал о сбитых украинских вертолетах Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска (ДНР).