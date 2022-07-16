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21 минуту назад

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских МиГ-29

Майк Габриелян

Российские истребители уничтожили два украинских МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях и один украинский Су-25 в районе Северска. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

Стало известно об уничтожении двух МиГ-29 на Украине
Фото: ТАССТАСС

«В воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска», - заявил Конашенков.

Представитель военного ведомства также рассказал о сбитых украинских вертолетах Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска (ДНР).

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Помимо этого российская ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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