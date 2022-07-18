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35 минут назад

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских «Ураганов» и трех «Градов»

Lenta.ruиещё 2

Российские военные уничтожили две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и три взвода РСЗО «Град», принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 18 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны отчиталось об уничтожении украинских «Ураганов» и «Градов»
Фото: ТАССТАСС

Также были поражены 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах разных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

В отчете Минобороны говорится, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 759 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Ранее 18 июля стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», задействованную в спецоперации.

Армия,Ураган,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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