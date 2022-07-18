Минобороны отчиталось об уничтожении украинских «Ураганов» и «Градов»

Российские военные уничтожили две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и три взвода РСЗО «Град», принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 18 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

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Также были поражены 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах разных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

В отчете Минобороны говорится, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 759 боевых машин реактивных систем залпового огня.