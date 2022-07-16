Минобороны заявило об уничтожении бригады ВСУ из 600 человек

Воздушно-космические силы (ВКС) России фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду Вооруженных силу Украины (ВСУ), которая действовала на Северском направлении. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, по позициям бригады были нанесены высокоточные удары. В результате только за последние двое суток потери данного формирования составили более 600 человек.

При этом в настоящее время ВСУ срочно мобилизуют жителей Северска, Николаевки и ряда других населенных пунктов, чтобы доукомплектовать указанную бригаду.