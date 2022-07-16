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34 минуты назад

Минобороны заявило об уничтожении бригады ВСУ из 600 человек

Lenta.ru

Воздушно-космические силы (ВКС) России фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду Вооруженных силу Украины (ВСУ), которая действовала на Северском направлении. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, по позициям бригады были нанесены высокоточные удары. В результате только за последние двое суток потери данного формирования составили более 600 человек.

При этом в настоящее время ВСУ срочно мобилизуют жителей Северска, Николаевки и ряда других населенных пунктов, чтобы доукомплектовать указанную бригаду.

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Ранее в июле «Военное обозрение» со ссылкой на показания украинских пленных и данные, полученные из документов украинских военных, погибших в ходе боев, подсчитало среднюю продолжительность жизни солдата ВСУ непосредственно на фронте в Донбассе. Отмечалось, что она составляет от 12 до 13 суток.

Армия,Видео,Минобороны России,
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