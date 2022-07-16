Минобороны назвало цель ракетного удара в Днепропетровске

Целью российского удара по Днепропетровску были цеха по выпуску комплектующих к ракетам «Точка-У» и ремонту реактивных систем залпового огня (РЗСО). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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По словам офицера, цеха располагались на одном из оборонных предприятий города и были уничтожены. Речь идет о «Южном машиностроительном заводе».

Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования».