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38 минут назад

В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера

Lenta.ruиещё 8

В Сети появилось фото первой американской женщины-трансгендера Рейчел Левин, ставшей адмиралом в США.

В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Левин запечатлена вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который также является трансгендером, во время приема в посольстве Франции в Соединенных Штатах, организованного в честь годовщины для взятия Бастилии.

Рейчел Левин и Сэм Бринтон. Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году, став первым трансгендером в этой должности.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась внешним видом американского адмирала-трансгендера Рейчела Левина и зампомощника французского министра энергетики Сэма Бринтона на приеме в посольстве Франции.

Армия,В мире,Энергетика,Мария Захарова,МИД России,
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