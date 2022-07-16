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16 минут назад

Сергей Шойгу поручил нарастить действия Вооружённых сил РФ на всех направлениях

Говорит Москва

Сергей Шойгу поручил нарастить действия Вооружённых сил РФ на всех направлениях. Это необходимо сделать для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также отмечается, что министр обороны проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи военной спецоперации России на Украине.

Кроме того, Шойгу заслушал доклады командующих группировками и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач Вооружённых сил РФ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, министр вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

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