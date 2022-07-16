Сергей Шойгу поручил нарастить действия Вооружённых сил РФ на всех направлениях. Это необходимо сделать для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также отмечается, что министр обороны проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи военной спецоперации России на Украине.
Кроме того, Шойгу заслушал доклады командующих группировками и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач Вооружённых сил РФ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, министр вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.