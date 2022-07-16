Западные СМИ: Британия ведет подготовку к войне с Россией

Великобритания ведет подготовку к возможному столкновению с Российской Федерацией в воздушном пространстве. Об этом заявил начальник штаба ВВС Майк Вигстон, сообщает URA.RU со ссылкой на агентство Sky News.

По его словам, Великобритания должна быть готова к подобному развитию событий.

«Это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности», — сказал Вигстон.

Кроме того, начальник штаба ВВС считает, что Россия представляет угрозу для некоторых европейских государств. Он не уточнил, для каких именно и не привел дополнительной информации на этот счет.