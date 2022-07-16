В ЛНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за истекшие сутки один раз открывали огонь из американской РСЗО HIMARS по территории ЛНР, в результате чего были ранены два мирных жителя. Об этом в субботу сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.