Израиль вновь поразил военный объект ХАМАС в Газе

Истребители Армии обороны Израиля нанесли в субботу еще один удар по военной инфраструктуре радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск еще двух ракет по израильской территории ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба, указав, что атаке в Газе подвергся на этот раз оружейный цех радикалов.

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"В ответ на атаки из сектора Газа территории Израиля армия продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, связанным с производством оружия. Ранее сегодня был зафиксирован пуск двух ракет и огонь из стрелкового оружия из сектора Газа в сторону израильской территории. Это в дополнение к еще двум ракетам, ранее ночью выпущенным [из сектора Газа] по Израилю. В ответ на это недавно истребители нанесли удар по цеху ХАМАС по производству оружия в секторе Газа", - говорится в заявлении военных.

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Ранее в субботу из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты, одна из них была перехвачена израильской системой ПВО. В результате обстрела сирены воздушной тревоги прозвучали в крупном городе Ашкелон на юге еврейского государства и районах, прилагающих к Газе, указали военные. Как сообщила ранее армейская пресс-служба, в ответ истребители Армии обороны Израиля "нанесли удар по военному объекту в центральной части сектора Газа, принадлежащему террористической организации ХАМАС", который "включал подземный комплекс, содержащий сырье, используемое для производства ракет". Военные отметили, что "удар по этому объекту значительно подорвет возможности ХАМАС по наращиванию сил".

"ХАМАС несет ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа и исходящие из него", - подчеркнули в армейской пресс-службе.

Это радикальное движение удерживает власть в палестинском анклаве с 2007 года. В предыдущий раз радикалы из Газы подвергали Израиль ракетному обстрелу 18 июня.