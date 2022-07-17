Призывников ВВО привели к присяге в Амурской области

«Сегодня мы приняли воинскую присягу, подписали самый важный документ в нашей службе. Теперь мы считаемся полностью военнослужащими. Надеюсь, что за этот год мы наберемся положительных качеств, станем более мужественными, специалистами по своей специальности, а все эти качества пригодятся нам в дальнейшей жизни», - сказал военнослужащий ВВО Александр Клещенок.