США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400

Палата представителей конгресса США одобрила поправку, которая освобождает Индию от санкций после закупок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об сообщает турецкое издание Haber7.
Такое решение Соединенных Штатов разозлило Турцию, против которой американской стороной были введены ограничения в подобных же обстоятельствах, пишет автор. Также из-за рестрикций Анкару исключили из программы производства истребителей пятого поколения F-35.
«Отказ вводить санкции против Индии еще раз подтверждает, что санкции CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. — прим. «Ленты.ру») против Турции никогда не были связаны с С-400», — пишет издание
Отмечается, что главная цель американских санкций заключалась в желании Вашингтона «усмирить Турцию и подчинить ее нацбезопасность по своему усмотрению».