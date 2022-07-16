Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Предварительно насчитали больше 25 прилетов . При этом пострадавших нет.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защитить жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны украинских военных и нацбатов. ВС РФ не причиняют вреда мирным гражданам на этой территории.