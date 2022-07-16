По Израилю были пущены две ракеты из сектора Газа

Из сектора Газа по израильской территории в ночь на субботу были пущены две ракеты, одна из них была сбита средствами ПВО.

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"Террористы в Газе только что выпустили две ракеты, нацеленные на израильских гражданских лиц. Одна из ракет была перехвачена армейской системой противовоздушной обороны", - цитирует Интерфакс источник.

О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.

Несколько ранее израильская армейская пресс-служба информировала, что сирены, предупреждающие об опасности, были включены на юге страны.