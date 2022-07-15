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24 минуты назад

США намерены поставить Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн

ТАССиещё 4

Соединенные Штаты планируют поставить Эстонии до шести ракетных систем залпового огня HIMARS на сумму $500 млн. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны США.

США поставят комплексы HIMARS еще одной стране в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Госдепартамент принял решение разрешить в рамках программы продажи военной техники иностранным государствам возможную поставку правительству Эстонии РСЗО M142 HIMARS и сопутствующего оборудования предварительной стоимостью до $500 млн", - говорится в документе Управления по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Отмечается, что власти Эстонии запросили продажу в целом до шести РСЗО HIMARS, а также как минимум 162 боеприпасов к ним. Часть из них - это управляемые боеприпасы, а также боеприпасы повышенной дальности.

"Предлагаемая продажа этой техники и сопутствующих услуг не приведет к изменению базового военного баланса в регионе", - утверждает Пентагон.

Оружие для Норвегии и Южной Кореи

Одновременно с разрешением на продажу РСЗО Эстонии американское военное ведомство также уведомило о планах поставить Норвегии 265 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 и сопутствующего оборудования на сумму до $950 млн. "Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов за счет укрепления безопасности союзника НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое развитие в Европе", - говорится в тексте.

Киев дал связанное с РСЗО HIMARS обещание по России

Также Госдепартамент разрешил поставки Республике Корея 31 противолодочной торпеды Mark 54 на сумму до $130 млн, сообщил Пентагон.

Армия,НАТО,Госдеп США,Пентагон,
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