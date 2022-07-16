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11 минут назад

Минобороны России заявило о планах ВСУ подорвать мост в Запорожской области

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Украинские военные планируют подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Минобороны России заявило о планах ВСУ подорвать мост в Запорожской области
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как уточнил представитель Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали автомобильный мост через реку Янчур. Мизинцев добавил, что украинские войска хотят взорвать объект по отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации.

По его словам, Киев хочет обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Представитель ведомства напомнил, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не наносят ударов по подобным объектам, а также гуманно относятся к мирным жителям.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация государства.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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