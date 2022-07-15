Киев сообщил о получении первой партии американских РСЗО M270

Киев получил первую партию американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Фото: M270 MLRS. / wikipedia.org M270 MLRS. / wikipedia.org

«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», — сообщил глава Минобороны.

В начале июня стало известно, что Великобритания попросила США подписать документы по поставке на Украину РСЗО М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) американского производства. Для отправки вооружения Лондону требовалось одобрение Вашингтона из-за порядка экспорта оружия.