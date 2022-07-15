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7 минут назад

Киев сообщил о получении первой партии американских РСЗО M270

Lenta.ru

Киев получил первую партию американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Киев сообщил о получении первой партии американских РСЗО M270
Фото: M270 MLRS. / wikipedia.orgM270 MLRS. / wikipedia.org

«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», — сообщил глава Минобороны.

В начале июня стало известно, что Великобритания попросила США подписать документы по поставке на Украину РСЗО М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) американского производства. Для отправки вооружения Лондону требовалось одобрение Вашингтона из-за порядка экспорта оружия.

Ранее Резников заявил, что Украина надеется получить от США ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью поражения 300 километров. Эти системы, считают в Киеве, изменили бы ход конфликта.

Армия,Алексей Резников,
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