Украина сообщила о поступлении первых британских РСЗО M270

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что на Украину прибыла первая партия реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, переданных Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».
Резников заявил, что системы станут «хорошей компанией для HIMARS на поле боя», и поблагодарил Британию.
Ранее британская газета Telegraph сообщила со ссылкой на заявление главы британского Минобороны Бена Уоллеса, что даже после предостережений России Лондон не откажется от планов поставить Украине РСЗО M270, передача которых была скоординирована с США. Уоллес также подчеркнул, что поддержка, оказываемая Украине, должна меняться в зависимости от тактики Вооруженных сил России.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд западных стран ввели против России масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь.