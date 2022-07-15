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30 минут назад

Глава Минобороны Украины Резников пообещал не использовать РСЗО HIMARS для ударов по РФ

Газета.Ru

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью «Би-би-си» заявил, что Киев не будет использовать оружие, поставляемое Украине западными странами, для ударов по территории России.

Киев дал связанное с РСЗО HIMARS обещание по России
Фото: Bill Boecker/U.S. ArmyBill Boecker/U.S. Army

Резников заверил западных журналистов в том, что в письме главе Пентагона Ллойду Остину украинская сторона пообещала не применять ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он заявил, что американские системы Украина будет использовать только с целью сдерживания российских войск, а также «деоккупации» украинской территорий.

Ранее Резников заявлял, что Киев в ближайшее время ожидает от США отправки помощи украинской армии в виде РСЗО HIMARS дальностью поражения 300 километров. ОН отмечал, что ранее Украина использовала эти системы для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и военным базам.

Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео

Стало также известно, что в распоряжении российской армии появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Была ли установка из США продана «коррумпированными украинскими военными» или захвачена ВС РФ – неизвестно.

Армия,Ллойд Остин,Алексей Резников,Верховный суд,Пентагон,
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