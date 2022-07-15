Киев дал связанное с РСЗО HIMARS обещание по России

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью «Би-би-си» заявил, что Киев не будет использовать оружие, поставляемое Украине западными странами, для ударов по территории России.

Фото: Bill Boecker/U.S. Army Bill Boecker/U.S. Army

Резников заверил западных журналистов в том, что в письме главе Пентагона Ллойду Остину украинская сторона пообещала не применять ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он заявил, что американские системы Украина будет использовать только с целью сдерживания российских войск, а также «деоккупации» украинской территорий.

Ранее Резников заявлял, что Киев в ближайшее время ожидает от США отправки помощи украинской армии в виде РСЗО HIMARS дальностью поражения 300 километров. ОН отмечал, что ранее Украина использовала эти системы для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и военным базам.