На Украине рассказали, когда произошел пик потерь ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью украинской службе Би-би-си, что ВСУ понесли наивысшие потери в мае 2022 года. Об этом пишет ТАСС.
Алексей Резников подчеркнул, что в мае украинские военнослужащие теряли в день «до 100 человек убитыми и 300-400 ранеными».
Министр отметил, что данные, которые обнародовали в июне глава Украины Владимир Зеленский и советник офиса президента Михаил Подоляк, относятся именно к этому периоду.
Резников категорически отказался огласить сведения о количестве погибших украинских военнослужащих за июнь и июль.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила ранее, что власти страны не разглашают данные о потерях ВСУ, так как она отнесена к гостайне.