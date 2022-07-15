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6 минут назад

На Украине рассказали, когда произошел пик потерь ВСУ

Илья Родин

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью украинской службе Би-би-си, что ВСУ понесли наивысшие потери в мае 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

На Украине рассказали, когда произошел пик потерь ВСУ
Фото: ReutersReuters

Алексей Резников подчеркнул, что в мае украинские военнослужащие теряли в день «до 100 человек убитыми и 300-400 ранеными».

Министр отметил, что данные, которые обнародовали в июне глава Украины Владимир Зеленский и советник офиса президента Михаил Подоляк, относятся именно к этому периоду.

Резников категорически отказался огласить сведения о количестве погибших украинских военнослужащих за июнь и июль.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила ранее, что власти страны не разглашают данные о потерях ВСУ, так как она отнесена к гостайне.

Армия,Анна Маляр,Михаил Подоляк,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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