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25 минут назад

Стало известно об американской РСЗО HIMARS в распоряжении армии России

Lenta.ru

В распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники.

Стало известно об американской РСЗО HIMARS в распоряжении армии РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что в настоящий момент неизвестно, была ли установка захвачена или продана «коррумпированными украинскими военными».

«Но на данный момент установка уже в России», — говорится в сообщении.

Авторы канала считают, что если РСЗО находится в исправном состоянии, то такая потеря может стать для США чувствительной. «Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им», — отметили они.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении двух установок HIMARS производства США. По словам представителя оборонного ведомства, пусковые установки были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.

Украина захотела получить ракеты для HIMARS дальностью 300 км

Пентагон в начале июля заявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Уточнялось, что Киев в том числе получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Армия,Минобороны России,Пентагон,
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