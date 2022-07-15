В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО с участием ЗРК С-400

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в которой участвовали расчеты ЗРК С-400. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны республики.

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости» Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»

«В ходе тренировки впервые приняли участия военнослужащие из состава совместного [белорусско-российского] учебно-боевого центра», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «командующий ВВС и войсками ПВО высоко оценил действия расчетов ЗРК С-400».

Также сообщается, что в ходе учений все учебные цели были «обнаружены и условно поражены».

Ранее Минобороны Белоруссии объявляло, что в Гомельской области пройдут мобилизационные учения. Их основной целью является проверка готовности военных комиссариатов выполнять «задачи по предназначению».