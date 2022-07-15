В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
59 минут назад

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО с участием ЗРК С-400

Газета.Ru

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в которой участвовали расчеты ЗРК С-400. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны республики.

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО с участием ЗРК С-400
Фото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»

«В ходе тренировки впервые приняли участия военнослужащие из состава совместного [белорусско-российского] учебно-боевого центра», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «командующий ВВС и войсками ПВО высоко оценил действия расчетов ЗРК С-400».

Также сообщается, что в ходе учений все учебные цели были «обнаружены и условно поражены».

Ранее Минобороны Белоруссии объявляло, что в Гомельской области пройдут мобилизационные учения. Их основной целью является проверка готовности военных комиссариатов выполнять «задачи по предназначению».

19 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск купил у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400.

Армия,Оружие,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители