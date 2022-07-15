Глава Минобороны Украины рассказал о пике потерь ВСУ

Украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300-400 получали ранения, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Самый большой пик наших потерь был в мае. В мае месяце, действительно, до 100 ребят, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых», – передает ТАСС его слова.

Он уточнил, что когда в июне президент Украины Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк говорили о потерях украинской армии, то имели в виду данные именно за май.

Ранее в интервью Резников отказался привести актуальную информацию о потерях. А позже стало известно, что число погибших солдат на Украине является государственной тайной.