Украина захотела получить ракеты для HIMARS дальностью 300 км

Украина надеется получить от США ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью поражения 300 километров. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

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По его словам, эти системы изменили ход конфликта. Глава Минобороны также сообщил, что Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и военным базам.

Резников заявил, что США не хотели отправлять Украине РСЗО с ракетами дальностью 80 километров, опасаясь эскалации конфликта.

«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим ракеты еще больше дальности», — высказался министр.

Ранее депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг получение Украиной от США ракет дальностью 300 километров. Парламентарий указал, что в настоящее время Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления ракет большей дальности, у государства, по его словам, есть все шансы на их получение.