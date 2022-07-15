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1 час назад

Украина заявила о планах получить ракеты для HIMARS дальностью 300 километров

Lenta.ruиещё 1

Украина надеется получить от США ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью поражения 300 километров. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

Украина захотела получить ракеты для HIMARS дальностью 300 км
Фото: ReutersReuters

По его словам, эти системы изменили ход конфликта. Глава Минобороны также сообщил, что Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и военным базам.

Резников заявил, что США не хотели отправлять Украине РСЗО с ракетами дальностью 80 километров, опасаясь эскалации конфликта.

«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим ракеты еще больше дальности», — высказался министр.

Ранее депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг получение Украиной от США ракет дальностью 300 километров. Парламентарий указал, что в настоящее время Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления ракет большей дальности, у государства, по его словам, есть все шансы на их получение.

Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео

Министерство обороны США сообщало, что Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.

Армия,Федор Вениславский,Алексей Резников,Верховная Рада,Пентагон,
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