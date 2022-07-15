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16 минут назад

Британский наемник Эйден Аслин выучил и спел гимн России

Газета.Ru

Военнослужащий ВСУ британского происхождения Эйден Аслин исполнил на камеру гимн Российской Федерации. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Telegram-канале "Патрик говорит".

"Второй британский наемник Эйден Аслин сегодня утром узнал, что его земляк Пол Ури внезапно умер. Первая реакция. Инструменты на столе помогают не забыть слова", - говорится в сообщении под видео.

Завершив исполнение гимна, Аслин удостоился ряда комплиментов от стоявшего все это время рядом с ним мужчиной.

"У меня мурашки идут по коже. Это было удивительно. У тебя удивительный голос", - сказал мужчина.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. В ходе заседания они частично признали вину. 16 июня обвиняемые получили на руки переведенный текст приговора. Позднее стало известно, что они готовят апелляционную жалобу на приговор.

Армия,Видео,Шон Пиннер,
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