Подсчитано среднее время жизни призывников ВСУ на донбасском фронте

Данные из документов погибших и показания пленных "всушников" позволили подсчитать среднее время жизни украинских бойцов в боевых действиях на Донбассе.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Виктор Антонюк/РИА Новости

Речь о периоде пребывания на фронте рядовых и сержантского состава.

После мобилизации будущих бойцов направляют на так называемые сборные пункты, где от одной до трех недель они проходят минимальное обучение - "восстановление знаний, умений и навыков военного". Затем большинство из них переводят на разные участки фронта.

На территории военных действий время пребывания мобилизованного бойца теробороны, нацбата, ВСУ составляет около 12-13 суток.

При этом, отмечает "Военное обозрение", существует определенная разница, которая зависит от места назначения мобилизованного. Так, время жизни призывников, отправленных в Северодонецк, Лисичанск и Северск, не превышало пять-шесть суток. В районе Артемовска и Соледара - на трое-четверо суток больше. Наибольший период ожидал бойцов, которых командование ВСУ и нацгвардии Украины направляло ближе к Угледару - около трех-четырех недель.

Вместе с тем зафиксировано немало случаев, когда мобилизованные ВСУ граждане пополняли число безвозвратных потерь уже через несколько часов после прибытия на линию боевого соприкосновения.