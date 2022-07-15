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1 час назад

Раскрыто среднее время жизни призывников ВСУ в Донбассе

Российская Газета

Данные из документов погибших и показания пленных "всушников" позволили подсчитать среднее время жизни украинских бойцов в боевых действиях на Донбассе.

Подсчитано среднее время жизни призывников ВСУ на донбасском фронте
Фото: Виктор Антонюк/РИА НовостиВиктор Антонюк/РИА Новости

Речь о периоде пребывания на фронте рядовых и сержантского состава.

После мобилизации будущих бойцов направляют на так называемые сборные пункты, где от одной до трех недель они проходят минимальное обучение - "восстановление знаний, умений и навыков военного". Затем большинство из них переводят на разные участки фронта.

На территории военных действий время пребывания мобилизованного бойца теробороны, нацбата, ВСУ составляет около 12-13 суток.

При этом, отмечает "Военное обозрение", существует определенная разница, которая зависит от места назначения мобилизованного. Так, время жизни призывников, отправленных в Северодонецк, Лисичанск и Северск, не превышало пять-шесть суток. В районе Артемовска и Соледара - на трое-четверо суток больше. Наибольший период ожидал бойцов, которых командование ВСУ и нацгвардии Украины направляло ближе к Угледару - около трех-четырех недель.

Вместе с тем зафиксировано немало случаев, когда мобилизованные ВСУ граждане пополняли число безвозвратных потерь уже через несколько часов после прибытия на линию боевого соприкосновения.

В своеобразной статистике отмечается, что временные отрезки напрямую зависят от интенсивности боевых действий, а также от того, ведется ли союзными войсками штурм для освобождения населенных пунктов.

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