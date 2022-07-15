14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. Такую цель удара журналистам назвало Министерство обороны России.

В момент атаки на этом военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка, заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны уточняет, что в результате удара участники совещания уничтожены.

Ранее о том, что целью удара Вооруженных сил (ВС) России в Виннице на Украине был пункт размещения военных сообщала главный редактор RT Маргарита Симоньян.