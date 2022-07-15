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36 минут назад

Российские "Ураганы" в спецоперации применяют тактику карусели

Российская Газета

Расчеты РСЗО "Ураган" каждый день уничтожают технику и объекты военно-промышленной инфраструктуры ВСУ. О специфике боевой работы реактивных систем Западного военного округа написала газета "Красная Звезда".

Российские "Ураганы" в спецоперации применяют тактику карусели
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Действуют "Ураганы" в тесной связке с воздушной разведкой. Сначала беспилотники находят замаскированные позиции ВСУ, затем координаты целей отправляют в командный пункт. И только после этого расчеты "Ураганов" наносят удары по противнику. Отстреляв пакеты снарядов. РСЗО сразу же покидают позиции, чтобы не превратиться в мишень для ВСУ. И через некоторое время поражают залповым огнем врага на новом месте.

Используют расчеты осколочно-фугасные боеприпасы, которые наиболее эффективны в уничтожении укрепленных сооружений и бронетехники.

Как рассказал командир боевой машины РСЗО "Ураган" Николай, артиллеристы применяют тактику карусели. Пока одна батарея выезжает на позиции, вторая перезаряжается, а третья идете к огневой точке. Частые перемещения и бесперебойный поток позволяют установкам наносить максимальный урон врагу, оставаясь неуязвимыми для его артиллерии.

Перемещаются машины строго по одной - батареи и даже двойки исключены. Это также помогает обезопасить РСЗО от ударов противника.

Позиции, с которых "Ураганы" бьют по ВСУ, могут меняться до 10 раз в сутки. На каждой РСЗО находятся не более нескольких минут. Такая тактика выматывает врага и делает расчеты неуловимыми.

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