В США оценили российский подводный авианосец

«Оружие, которого больше всего боятся американские военно-морские стратеги, — это планируемая торпеда "Посейдон" с ядерным вооружением и ядерным двигателем, которая функционирует как подводный боевой беспилотник с, казалось бы, неограниченной дальностью. Планируется, что на борту "Белгорода" будут находиться шесть "Посейдонов"», — пишет он.