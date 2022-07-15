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27 минут назад

Россия нашла способ помешать Украине получать боевые  вертолеты

Lenta.ru

Россия нашла способ помешать Украине получать военные вертолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Москва прекратит действие разрешения на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей для вертолетов типа «Ми» для трех предприятий в Чехии и Болгарии. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, это связано с намерениями ЕС и НАТО поставлять военную технику Украине и ремонтировать ее в Восточной Европе.

В «Рособоронэкспорте» рассказали изданию, что после отзыва сертификации тяжелые времена настанут для чешского предприятия «Лом Прага» и болгарских «Терем — Летец» и «Авионамс».

«Они или закроются, или будут пытаться наладить "серые" каналы поставки запчастей из третьих стран»,— предположили в учреждении.

Вертолеты Ми-17 (модификация Ми-8) российского производства на Украину поставляют США. В июне МИД России потребовал у Вашингтона объяснить передачу Киеву вертолетов, которые по условиям контракта и сертификата конечного пользователя должны были эксплуатироваться в Афганистане.

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25 мая также стало известно, что Чехия передала Украине эскадрилью ударных вертолетов Ми-24, а также вместе со Словакией разрешила украинским военным переправлять боевую технику для ремонта через свою границу. Тогда Прага отметила, что может отправить Киеву больше вертолетов при условии, что союзники, в частности, США, помогут заменить уже переданную боевую технику.

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