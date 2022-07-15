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5 минут назад

В Белгородской области сбросили бомбу на библиотеку

Алиса Селезнёва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 14 июля в городе Грайворон на библиотеку сбросили самодельную бомбу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На здание в Белгородской области сбросили взрывчатку с квадрокоптера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гладкова, это произошло поздно ночью, взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера.

Здание получило небольшие повреждения, но никто не пострадал.

«Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся», - написал губернатор.

В Белгородской области действует высокий, желтый уровень террористической опасности.

3 июля Гладков сообщил, что в результате ночного удара украинских сил по Белгороду погибли три человека. Четверо человек пострадали.

11 многоквартирных домов и около 40 частных получили повреждения.

Армия,Вячеслав Гладков,
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