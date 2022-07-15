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28 минут назад

Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

Елена Прошина

Войска Украины в 1:00 обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов «натовского» калибра, сообщает РИА Новости.

Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Украина в 3:45 обстреляла Стаханов, выпустив шесть ракет из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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