Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.