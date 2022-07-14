Военные самолеты США и Китая оказались на грани столкновения

Китайский истребитель Су-30 и американский разведывательный самолёт С-130 чуть не врезались друг в друга. Инцидент произошел вблизи Китайских границ. Об этом сообщает портал Politico .

По данным издания, авария могла произойти из-за «непрофессионального» поведения Китайского пилота. Министр обороны США Ллойд Остин сообщает, что в последнее время Пентагон наблюдает всё больше новых случаев «небезопасных перехватов с воздуха и столкновений на море со стороны самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК)». Что конкретно делают истребители США рядом с границами Китая Остин при этом не сообщил.