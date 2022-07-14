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37 минут назад

Военные самолеты США и Китая оказались на грани столкновения

Елена Прошина

Китайский истребитель Су-30 и американский разведывательный самолёт С-130 чуть не врезались друг в друга. Инцидент произошел вблизи Китайских границ. Об этом сообщает портал Politico.

Военные самолеты США и Китая оказались на грани столкновения
Фото: ReutersReuters

По данным издания, авария могла произойти из-за «непрофессионального» поведения Китайского пилота. Министр обороны США Ллойд Остин сообщает, что в последнее время Пентагон наблюдает всё больше новых случаев «небезопасных перехватов с воздуха и столкновений на море со стороны самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК)». Что конкретно делают истребители США рядом с границами Китая Остин при этом не сообщил.

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Напомним, что ранее Китайских лётчиков уже обвиняли в опасном сближении с самолётами из других стран. 2 июня власти Канады обвинили пилотов НОАК в в опасном поведении в отношении патрульного самолета CP-140 Aurora.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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