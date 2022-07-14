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28 минут назад

МО РФ: Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью

Илья Родин

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военкоматы Украины заставляют мужчин, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от медицинского освидетельствования. Об этом пишет ТАСС.

МО РФ: Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью
Фото: ТАССТАСС

Михаил Мизинцев рассказал, что «по показаниям пленных военнослужащих ВСУ», украинские военкоматы принуждают граждан страны, у которых есть различные ограничения по здоровью, подписывать якобы добровольный отказ от медицинского освидетельствования.

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Он отметил, что, в результате отказа больных украинцев от прохождения специальной комиссии, практически все мужчины «признаются годными к военной службе».

Мизинцев назвал сложившуюся в мобилизационной сфере Украины ситуацию «беззаконием» и обвинил чиновников украинских военкоматов в коррупции и бессердечности.

По его словам, отправка фактически негодных к службе украинцев в зону боевых действий «в очередной раз демонстрирует бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам».

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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