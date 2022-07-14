МО РФ: Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военкоматы Украины заставляют мужчин, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от медицинского освидетельствования. Об этом пишет ТАСС.
Михаил Мизинцев рассказал, что «по показаниям пленных военнослужащих ВСУ», украинские военкоматы принуждают граждан страны, у которых есть различные ограничения по здоровью, подписывать якобы добровольный отказ от медицинского освидетельствования.
Он отметил, что, в результате отказа больных украинцев от прохождения специальной комиссии, практически все мужчины «признаются годными к военной службе».
Мизинцев назвал сложившуюся в мобилизационной сфере Украины ситуацию «беззаконием» и обвинил чиновников украинских военкоматов в коррупции и бессердечности.
По его словам, отправка фактически негодных к службе украинцев в зону боевых действий «в очередной раз демонстрирует бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам».