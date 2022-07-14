В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что власти не разглашают информацию о потерях украинских войск, так как она якобы является гостайной. Об этом пишет РИА «Новости».

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Анна Маляр подчеркнула, что данные о потерях ВСУ «представляют собой государственную тайну во время военного положения». По ее мнению, запрет на разглашение является целесообразным, так как подобные сведения не должны попасть к противнику.

Агентство напомнило, что украинские официальные лица в период с 1 по 9 июня приводили разные цифры потерь ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что армия теряет «60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными».

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, рассказал о потерях до 100 человек в день убитыми. Советник офиса президента Алексей Арестович уточнил, что за все время спецоперации страна безвозвратно потеряла 10 тысяч военнослужащих.

Корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант сообщил ранее, что киевским властям жизненно необходимо добиться успехов в военных действиях. Он отметил, что, в противном случае, западные государства сократят поддержку Украины.