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38 минут назад

Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении двух населенных пунктов

Елена Прошина

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что населённые пункты Стряповка и Новая Каменка были успешно освобождены в ДНР. Об этом пишет телеканал «RT на русском».

Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении двух населенных пунктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что силовики Украины понесли серьёзные потери среди живой силы и техники. Он добавил, что «наступление союзных сил продолжается».

Напомним, что ранее вооружённые силы России и подразделения народной милиции ЛНР зашли на территорию города Соледар в Донбассе.

Армия,В мире,Иван Филипоненко,
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