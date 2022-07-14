Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении двух населенных пунктов

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что населённые пункты Стряповка и Новая Каменка были успешно освобождены в ДНР. Об этом пишет телеканал «RT на русском».

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Представитель народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что силовики Украины понесли серьёзные потери среди живой силы и техники. Он добавил, что «наступление союзных сил продолжается».