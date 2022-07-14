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14 минут назад

Армия России получит новые комплексы «Магистр-СВ» в 2023 году

Lenta.ru

Армия России получит новые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами войсковой противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ» в 2023 году. Комплекс разработали специалисты НПП «Рубин» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

Армия России получит новые комплексы ПВО «Магистр-СВ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ведется серийное производство машин. В конце 2023 года планируем передать заказчику первую партию», — приводит пресс-служба слова гендиректора НПП «Рубин» АндрАндрея Тарасова.

Унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. «Магистр-СВ» прошел государственные испытания. Комплекс приняли на снабжение российской армии.

В состав комплекса «Магистр-СВ» входит оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. Разработчики создали базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех. Отмечается, что малогабаритный радиолокационный обнаружитель совмещает возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат, которой обладают радиолокационные системы сопровождения.

Ранее в июле в «Рособоронэкспорте» сообщили, что российский истребитель Су-35 может выполнять задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В июне на форуме «Инженеры будущего» показали модель новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ», который получил 24 ракеты.

Армия,Андрей Тарасов,Росэлектроника,Рособоронэкспорт,
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