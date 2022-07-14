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50 минут назад

МО: армия России уничтожила в ДНР и Николаевской области около тысячи украинских боевиков

RT на русском

В ДНР и в Николаевской области Украины армия России высокоточным оружием уничтожила до 1 тыс. личного состава ВСУ, также украинская армия в результате этих ударов потеряла более сотни единиц вооружения. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

ВС РФ уничтожила в ДНР и Николаевской области около тысячи украинских боевиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, «противник несёт значительные потери».

«Высокоточными ударами в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны», — сказал он.

В результате ударов общие потери этих соединений «составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники», добавил Конашенков.

11 июля Минобороны сообщило, что действующая в районе Северска в ДНР 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ находится в критическом положении: потери соединения составляют более 70% личного состава.

Армия,Игорь Конашенков,
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