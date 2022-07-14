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55 минут назад

Первые комплексы ПВО "Магистр-СВ" передадут армии в 2023 году

Российская Газета

В 2023 году российская армия получит новейшие комплексы ПВО "Магистр-СВ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

Первые комплексы ПВО "Магистр-СВ" передадут армии в 2023 году
Фото: АО "Российская электроника"АО "Российская электроника"

По словам гендиректора НПП "Рубин" Андрея Тарасова, сейчас ведется серийное производство машин, а первая партия поступит вооруженные силы к концу 2023 года.

Комплекс "Магистр-СВ"представляет собой унифицированный модуль на шасси БМП-3, оснащенный внешними и встроенными средствами разведки и координации противовоздушного боя.

Главным элементом комплекса является уникальная оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. Ее работа основана на принципе машинного зрения. Для того, чтобы научить компьютер определять различные летательные аппараты, разработчикам потребовалось создать базу данных аэродинамических целей с их оптическими характеристиками и особенностями излучения естественных помех.

Входящий в комплекс малогабаритный радиолокационный обнаружитель совмещает функции обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат, присущую радиолокационным системам сопровождения.

Открытая архитектура построения комплекса во многом опережает свое время и превосходит все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения.

Комплекс "Магистр-СВ" существенно повышает возможности войсковых ПВО в борьбе с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотниками.

Армия,Андрей Тарасов,Росэлектроника,
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