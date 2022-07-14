Арестович рассказал, чего не хватает Украине для контрнаступления

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что российские силы превосходят украинскую армию по количеству бронетехники, поэтому Киев не может начать контрнаступление. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Арестовича, украинской армии также не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин.

«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», - заявил он.

Арестович добавил, что противостоять артиллерии Украина может, но с бронетехникой у страны проблемы.

«Как только это [поставки бронетехники - прим.ред.] произойдет - замкнется контур и мы будем готовы к контрнаступлению», - заключил он.

Ранее Арестович заявил, что не считает поражением потерю Лисичинска.