В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
29 минут назад

Арестович рассказал, чего не хватает Украине для контрнаступления

Алиса Селезнёва

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что российские силы превосходят украинскую армию по количеству бронетехники, поэтому Киев не может начать контрнаступление. Об этом сообщает РИА Новости.

Арестович рассказал, чего не хватает Украине для контрнаступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Арестовича, украинской армии также не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин.

«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», - заявил он.

Арестович добавил, что противостоять артиллерии Украина может, но с бронетехникой у страны проблемы.

«Как только это [поставки бронетехники - прим.ред.] произойдет - замкнется контур и мы будем готовы к контрнаступлению», - заключил он.

Ранее Арестович заявил, что не считает поражением потерю Лисичинска.

По его словам, Украина хотела нанести потери противнику, выиграть время для поставок западного оружия, а также «создать условия для наступательных действий» на других территориях. Он считает, что все эти цели были выполнены.

Армия,Алексей Арестович,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители