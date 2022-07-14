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33 минуты назад

Арестович рассказал о преимуществах российской армии перед украинской

Елена Прошина

Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) по численности превосходит ту, которой располагает Украина. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, сообщает портал «Известия» со ссылкой на YouTube-канал «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан иностранным агентом в РФ).

Арестович сравнил армии Украины и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российская армия превосходит украинскую по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, а также количеству артиллерии, которая ее поддерживает.

Арестович также обратил внимание на то, что у вооруженных формирований Украины недостаточно бронетехники для контрнаступления. Оно может состояться только после поставок необходимого вооружения.

«Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — сказал Арестович. Он подчеркнул, что Киеву требуются мобильные системы ПВО и бронированные машины.

В июле Министерство обороны Украины сообщило о значительных потерях среди своих военнослужащих. Глава ведомства Алексей Резников рассказал, что армия истощена. Он считает, что для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо заменить подразделения и произвести некоторые перестановки.

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