Арестович сравнил армии Украины и РФ

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По его словам, российская армия превосходит украинскую по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, а также количеству артиллерии, которая ее поддерживает.

Арестович также обратил внимание на то, что у вооруженных формирований Украины недостаточно бронетехники для контрнаступления. Оно может состояться только после поставок необходимого вооружения.

«Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — сказал Арестович. Он подчеркнул, что Киеву требуются мобильные системы ПВО и бронированные машины.