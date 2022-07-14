Арестович сравнил армии Украины и РФ

Артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) по численности превосходит ту, которой располагает Украина. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, сообщает портал «Известия» со ссылкой на YouTube-канал «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан иностранным агентом в РФ).
По его словам, российская армия превосходит украинскую по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, а также количеству артиллерии, которая ее поддерживает.
Арестович также обратил внимание на то, что у вооруженных формирований Украины недостаточно бронетехники для контрнаступления. Оно может состояться только после поставок необходимого вооружения.
«Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — сказал Арестович. Он подчеркнул, что Киеву требуются мобильные системы ПВО и бронированные машины.
В июле Министерство обороны Украины сообщило о значительных потерях среди своих военнослужащих. Глава ведомства Алексей Резников рассказал, что армия истощена. Он считает, что для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо заменить подразделения и произвести некоторые перестановки.