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35 минут назад

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Зайцево

Елена Прошина

Военные силы Украины выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм. Отмечается, что эти снаряды используют войска НАТО.Также украинская сторона обстреляла Новобахмутовку и Зайцево. Было выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм.

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Зайцево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел по направлению: 23:33 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район). Украинская сторона применила снаряды калибра 155 мм, которые используют войска стран НАТО.

Кроме того, представительство также сообщило об обстреле Новобахмутовки и Зайцево. Уточняется, что Новобахмутовку обстреляли в 15.50 и 21.03 снарядами калибром 152 мм и минами, Зайцево (южное) было обстреляно в 18.19.

Издание напоминает, что США ранее поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 мм.

Армия,НАТО,
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