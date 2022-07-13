ВВС США успешно провели испытания гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы Америки провели успешные испытания прототипа гиперзвукового оружия. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Уточняется, что прототип гиперзвуковой ракеты был разработан в рамках программы «Air-Launched Rapid Response Weapon» (ARRW), а предельная скорость ракеты превысила скорость звука более чем в пять раз. Других подробностей о проведённых испытаниях пока нет.
Напомним, что в мае этого года ВВС США уже проводили испытания гиперзвукового оружия. Тогда бомбардировщик B-52 успешно запустил ракету AGM-183A. Запуск прототипа произошёл у берегов Калифорнии.